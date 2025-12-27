ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥öÉÍÉô²°½êÂ°¤ÎÎÏ»Î8Ì¾¤¬2026Ç¯1·î¾ì½ê¤«¤é»Í¸ÔÌ¾¤ò°ìÀÆ¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤«ÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¡×¤­¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÇòË²Âà¿¦¤ÎÁêËÐ¶¨²ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¸µÂç´Ø°ËÀª¥öÉÍÉô²°½êÂ°ÎÏ»Î¡¢²þÌ¾¤Î°ãÏÂ´¶ËëÆâ¤ÎÇìºùË²¡Ê¤Ï¤¯¤ª¤¦¤Û¤¦¡Ë¤¬¡ÖÇìÇµÉÙ»Î¡Ê¤Ï¤¯¤Î¤Õ¤¸¡Ë¡×¤Ë¡¢Ëë²¼¤ÎÀ»ÇòË²¤¬¡Ö¼÷Ç·ÉÙ»Î¡Ê¤È¤·¤Î¤Õ¤¸¡Ë¡×¡¢Å·¾ÈË²¤Ï¡Ö»°½Å¥ÎÉÙ»Î¡Ê¤ß¤¨¤Î¤Õ¤¸¡Ë¡×¾¾°æ¤Ï¡ÖÍòÉÙ»Î¡Ê