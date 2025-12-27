¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢11·î29Æü¤Ë¤ªÂæ¾ìÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Æ£ËÜ¤ÈÉ×¤Î¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¤Ï¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î5Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÈ¿¹³´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¿¤Þ¤ËÈ¯ºî¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¤Ïµ¯¤­¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÈ¿¹³´ü¡ËÈ´¤±¤Þ¤·