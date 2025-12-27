¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï27Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹­¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ66¤ÇÇÉ¸¯É¸½àµ­Ï¿¤ÎºÇ¹â°Ì¤òÆÍÇË¤·¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡£