MONSTA Xのジュホンが新アルバムのトラックリストを公開し、カムバックへの期待感を高めた。【写真】ジュホン、BTSメンバーと笑顔で敬礼ポーズ所属事務所STARSHIPエンターテインメントは最近、MONSTA Xの公式SNSを通じて、1月5日にリリース予定のジュホンの2ndミニアルバム『光（INSANITY）』のトラックリスト画像を公開した。トラックリストのイメージは、まるでボクシングの試合スケジュール表を思わせる強烈なビジュアルで、一