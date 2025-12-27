恋愛において「今年こそは！と意気込んでいたこと」が達成できなかった人は、意外と多いのではないでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身男性197名に聞いたアンケートを参考に「『今年もダメだったか…』と反省している恋の未達目標」をご紹介します。【１】今年中に絶対に彼女をつくる！「『高校生のうちに初カノがほしい！』と思っていたのに…」（10代男性）というように、目標期限内に彼女ができず意気消沈した人も多い