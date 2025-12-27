【エディオン：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売】 抽選期間：12月25日～2026年1月18日 当選発表 ホビー取扱い店舗：2026年1月30日 エディオンネットショップ：2026年1月23日 購入期限 ホビー取扱い店舗：2026年1月31日～2月8日 エディオンネットショップ：2026年1月23日～1月25日