相手にパンチを当てない。そんなルールのボクシングがある。「マスボクシング」という。今秋の全国大会で、京都府内のチームが初優勝を飾った。どんなスポーツなのだろうか−。【写真】マスボクシングの全国大会で優勝した京都のチームマスボクシングは繰り出した拳を寸止めする。当ててしまうと減点される。一方、攻撃側のパンチに防御動作がとれていなかったり、反応が遅かったりすると攻撃側に加点される仕組み。昔からボ