全長1.9m！ スズキの斬新「ミニ軽トラ!?」に反響殺到！2025年10月末、東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」は、各社が次世代のモビリティを提案する最新モデルを披露し大きな盛り上がりを見せました。同様に、時計の針を少し戻したJMS2023においても、きらびやかな最新EVやスポーツカーに負けないほどの熱い注目を集めた「小さなクルマ」が登場し注目を集めていたのです。【画像】超カッコイ