¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î?Ê¡»³²í¼£?±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Î¼ç±é¡¦Ê¡»³²í¼£(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¤¿»ÒÌò½Ð¿ÈÇÐÍ¥¤ËSNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢Ê¡»³¤¬±é¤¸¤¿Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹­¸«¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß°áÁõ¡¦Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¥¹¡¼¥Ä¡õ¥³¡¼¥È»Ñ¤òÃå¤¿ßÀÅÄÎ¶¿Ã(25)¤¬Çò¾ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂç³Ø¤Î¹½Æâ¤òÊâ¤¯¾ìÌÌ¼Ì