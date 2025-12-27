◆第105回全国高校ラグビー大会1回戦大分東明73―0若狭東（27日・花園ラグビー場） 大分東明フィフティーンは離脱した主将の分まで縦横無尽に駆け回り、11トライを奪って若狭東（福井）を圧倒した。ダブル主将のうちの一人、プロップ鶴田英士（3年）はこの秋、左足の劇症型溶連菌感染症を患った。白田誠明監督によると「人食いバクテリア」とも呼ばれる菌が入り、一時は競技復帰さえ危ぶまれた。この日は花園を訪れ