¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È&²È»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁÝ½ü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤ªÁÝ½ü³«»Ï¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ÎÁÝ½ü¤ÈÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹