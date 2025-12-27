ボーイズグループDAY6（デイシックス）がデビュー10周年記念ツアーの追加開催地を公開した。所属企業JYPエンターテインメントは26日、「DAY6 10th Anniversary Tour−The DECADE」のポスターを公開。ポスターによると、来年4月25〜26日に京王アリーナTOKYO、6月20〜21日にGLION ARENA KOBEで、デビュー10周年ツアーの一環として単独コンサートを開催する。8月30〜31日にソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場でスタートした今回の