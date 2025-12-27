¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤Ëºæ»ÔÆâ¤ò½ä¤ê¡¢ºæÅì¤Ë¤¢¤ëÃËÀ­¥Ç¥å¥ª¡¦¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¹õÅÄ½Ó²ð¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¡£¹õÅÄ¤ÏÆ±Å¹¤ÇÉÍÅÄ¤ò´¿ÂÔ¤·¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÉÍÅÄ¤È³ÑÅÄ¤ËÌäÂê¤ò½Ð¤·¤¿¡£¼ã¼ê»þÂå¤ÏÆ±Å¹¤Î¶á¤¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ö¥¯¥í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇË½Áö