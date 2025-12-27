オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が、イングランド・プレミアリーグのリバプールの補強リストに掲載されたと、オランダメディア「ｓｏｃｃｅｒｎｅｗｓ」が報じた。フェイエノールト３年目の上田はゴールを量産中。開幕から好調を維持し、リーグ戦１８ゴールで得点ランキングトップを独走している。２位には７点差をつける。そんな中、同メディアは「リバプールはセメニョ（ボーンマス）との契