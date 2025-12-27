「記者の個人的見解という言い方はとても我々に失礼」2025年12月23日に行われた兵庫県・斎藤元彦知事の年内最後の定例記者会見は、質疑応答で記者がこのように苦言を呈する事態となった。これまでも斎藤知事は、質問を投げかける記者に対して、「記者さんの個人的見解として承っておきます」などと発言していて、斎藤知事と記者との間で溝は深まっている。「地元にお金が落ちない支援策」と指摘されこの発言のきっかけとなったのは