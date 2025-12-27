¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ£ËÜ²È¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥­¡¼¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥­¡¼¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ£ËÜ¤¬¡ÖºÇ½é¤³¤½¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¥Ü¡¼¥É¤ò¡ËÇã¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç³ê¤ì¤ë¤«¤é¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¥Ü¡¼¥É¤ò¡ËÇã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²£ß·¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã