◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山・芝２０００メートル、良）１７年にＧ１に昇格した２歳戦は牡馬１６頭立てで争われ、７番人気で松山弘平騎手騎乗のロブチェン（栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）がゴール前で差し切って、無傷２連勝でＧ１初制覇を飾った。１７年のＧ１昇格後、１戦１勝馬の制覇は初めて。新種牡馬のワールドプレミア産駒初のＧ１制覇となった。勝ち時計は、２分１秒０。２着は４番