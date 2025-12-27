旬のみかん、箱買いしたものの余って食べきれないということもありませんか？今日は、みかんをおいしく消費できるレシピをご紹介。果肉がごろごろで、ジューシーな味わいがおいしい「みかんケーキ」です。 ▼ 薄皮をむかずに作れる みかんは外の皮をむいておきます。砂糖と油、卵などを混ぜておき、ここにみかんを加えて混ぜ、型に入れてオーブンで焼けばできあがり！薄皮をむかずに作れて手軽ですよ。 ※記事のメイン写真は