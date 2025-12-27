土砂崩れで寸断されていた石川県珠洲市の国道249号。集落の孤立を引き起こした＝2024年1月4日地震などの災害時に、北海道から鹿児島県にかけての国指定の「半島振興対策実施地域」（23地域）内で少なくとも計2925集落が道路寸断や津波などで孤立する恐れがあることが27日、共同通信のアンケートで分かった。24年元日の能登半島地震では集落の孤立が相次ぎ、救助や支援が遅れ被害が深刻化した。南海トラフ巨大地震といった大災害