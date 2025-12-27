ÂçÁÝ½ü¼Â»ÜÎ¨¤Î¿ä°ÜÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤ËÎå¤à²ÈÄí¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¶ÁÝÂç¼ê¥À¥¹¥­¥ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯Ëö¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï51.1¡ó¤ÇÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê09Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½»´Ä¶­¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¤òÀê¤á¤ÆºÇÂ¿¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï»Ò°é¤Æ¡¢¶¦Æ¯¤­À¤ÂÓ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¹¥­¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Ï³Ë²ÈÂ²²½¤ä½»Âð¤ÎÍÎ¼¼²½¤Ç½¬´·¤¬Çö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê