格闘技ＲＩＳＥのラウンドガールを務めていた女優の宮原華音が２６日、自身のＸを更新。衝撃の腹筋を披露した。「蹴り納め２０２５年もいい汗かきました」と綴り、ジム終わりとみられるトレーニングウエア姿の写真を投稿。コメント欄などでは「本当に最高に仕上がってますね」、「腹筋まわりがすごいですね」、「腹筋も美しくてカッコイイです！」、「マジでエグい身体」と反響を呼んでいた。宮原は女優、プロキックボクサ