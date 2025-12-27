¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¹ñÊõµé¤ËÉÝÉÝÉÝ¤ï¤¤¡ªËü¹ñ¡ÈÂçÌäÂê¡ÉÇîÍ÷²ñ2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼óÁê´±Å¡´´Éô¤¬¥ª¥Õ¥ì¥³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µ­¼ÔÃÄ¤ÎÈó¸ø¼°¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤­¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê