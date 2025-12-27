JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¡ÊC¡ËµÈËÜ¶½¶È JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¤¬¡¢12·î30Æü0»þ¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë 2025¡Ù¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦2ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¸ß¤¤¤Î°¦¤¹¤ë¥Í¥¿¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢¤½¤Î·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡È¾ðÇ®Åª¥Ç¥å¥¢¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÉÈÖÁÈ¤ÎÂè2ÃÆ¡Ø¥¶¡¦¥³¥á¥Ç¥å¥¢¥ë 2025¡Ù¤ò¡¢12·î30Æü0»þ¤è¤êPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£ËÜÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç½é¤ÎÈÖ