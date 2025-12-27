◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２０２４年ドラフト２位で巨人に入団した浦田俊輔内野手は、今年入社した私が一番会いたかった選手の一人だ。同じ九産大の同級生。在学中は面識がなかったが、６月中旬にＧタウンであいさつすると、「まじっすか」と驚いていた。話してみると、共通の友人がいた事実や学食の話題で盛り上がり、親近感を覚えた。私はスポーツカメラマンを目指して芸術学部を卒業し、念願の写真部に配属され