¼Ì¿¿²È¡¦ÀÄ»³Íµ´ë¡Ê47ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÊÕ»ÂÖ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡ØSCHOOLGIRL COMPLEX¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØSGC¡Ù¡Ë¡¢¡Ø¾¯½÷Îé»¾¡Ù¡¢¶õÄ·¤Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò»£¤ë¡Ø¥½¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¤À¡£¼Ì¿¿ºîÉÊ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¹­¹ð¤Ê¤É¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç³èÆ°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÂç¤­¤¯¹­¤¬¤Ã¤¿¡£¢¡¢£ÍîÂèÀ¸¤À¤Ã¤¿27ºÐ¤Îº¢¡¢¤ª¶â¤â¿ÍÌ®¤â¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¥¼¥í¤Ç¼Ì¿¿¤ÎÆ»¤Ø¡ÖÀµÄ¾¡¢¼Ì¿¿¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢20Ç¯¸å¤â³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï