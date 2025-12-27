¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê´´Éô¤é¤ÈÌÌ²ñ¼«Ì±ÅÞ ÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¡Ö»ä¤ÏÁíÍý¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÆü¥í¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÅÁ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×ÎëÌÚ»á¤Ï26Æü¡¢¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Î¥ë¥Ç¥ó¥³³°Ì³¼¡´±¤ä¥¬¥ë¡¼¥¸¥ó³°Ì³¼¡´±¡¢¥í¥·¥¢µÄ²ñ¾å±¡¤Î