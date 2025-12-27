近年、移籍市場で積極的な動きを見せているチェルシー。今夏の移籍市場ではリアム・デラップやジョアン・ペドロといった選手を新戦力として迎えている。ただ、今冬の移籍市場ではそれほど大きな動きは予定されていないようだ。『The Athletic』によると、レンヌのDFジェレミー・ジャケ、サンテティエンヌのFWジリアン・エンゲサンに注目しているが、具体的な動きはなく、今冬はどちらかといえば既存戦力の売却をクラブは進めたいと