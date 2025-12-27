昨季ボーンマスで評価を上げ、今夏にレアル・マドリードへの移籍を果たした20歳DFディーン・ハイセン。今年3月にはスペイン代表デビューも果たしていて、このままスペインのセンターバック1番手になっていくかと思われていた。しかしスペイン『MARCA』は、今季前半戦の内容からハイセンの立場が怪しくなってきたと伝えている。まだ20歳と若いハイセンに名門レアルのプレッシャーは大きすぎるのかもしれないが、今季はレアル・ソシ