NEXCO東日本は、関越道で発生した多重事故の影響で通行止めが継続していることから、上信越道や磐越道などへの広域迂回を求めている。事故の影響により12月27日午後3時時点で、湯沢インターチェンジ（IC）〜月夜野IC間の上下線で通行止めが続いている。警察による実況見分が行われており、終了次第、現地の確認と復旧作業を行う。損傷した情報板の撤去など優先的に実施可能な作業を進めるとしている。通行止め解除は未定で、相当な