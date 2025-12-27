俳優の伊東四朗（８８）が２７日、文化放送「伊東四朗吉田照美親父・熱愛」（土曜・後３時）に生出演し、１７日に死去した脚本家で女性初の大相撲、横綱審議委員会（横審）委員を務めた内館牧子さん（享年７７）をしのんだ。伊東は、２０２４年に主演したＮＨＫドラマ「老害の人」を始め、連続テレビ小説「ひらり」「私の青空」など多くの内館作品に起用され、縁が深かった。番組の最初の方で触れた。「（訃報に）びっく