12月27日、阪神競馬場で行われた11R・阪神カップ（G2・3歳上オープン・芝1400m）は、鮫島克駿騎乗の3番人気、ルガル（牡5・栗東・杉山晴紀）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のナムラクレア（牝6・栗東・長谷川浩大）、3着に4番人気のフォーチュンタイム（牡4・栗東・吉岡辰弥）が入った。勝ちタイムは1:19.0のレコードタイム（良）。2番人気で武豊騎乗、ジューンブレア（牝4・栗東・武英智）は、11着敗退。【スプリンターズS