【モデルプレス＝2025/12/27】元AKB48でタレントの板野友美が12月26日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手、長女との家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKB「娘ちゃん口元そっくり」プロ野球選手夫と娘とのクリスマスショット◆板野友美、家族ショット公開板野は「どんなクリスマスを過ごした？」と問いかけ、クリスマスを過ごした際のオフショットを公開。大きな