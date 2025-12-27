TBSの安住紳一郎アナ（52歳）、女優の川口春奈（30歳）が、12月27日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「月に2〜3回は一緒に食事行ってます」と話す安住アナに、川口は「行ったことありません！」と強く否定した。30日に放送される「輝く！レコード大賞」で総合司会を務める安住アナと川口が、番宣を兼ねて同番組に生出演。2人のコンビは3年連続3回目ということで、「どうですか？ いまのお気持ちは」と聞か