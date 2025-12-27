◇第105回全国高校ラグビー1回戦慶応志木48―12青森山田（2025年12月27日花園）初出場の慶応志木（埼玉第2）は48―12で青森山田を下して花園初勝利を挙げた。前半7分に自陣からボールをつなぎ、最後はCTB浅野優心主将（3年）が相手をなぎ倒しながら左隅にトライ。同15分にもトライを挙げるなど、前半27―0で折り返す。後半も力を緩めず、48―12でノーサイド。初めての聖地でも、タイガージャージーを着た選手たちが伸