アニメ「キングダム」とカラオケパセラの期間限定コラボがついにスタート！前期・後期で異なるメニューが登場し、対象メニュー注文で「オリジナル名言キャラスタンド（全11種）」がもらえる特典も魅力です。予約なしで利用でき、1名から気軽に参加できるのも嬉しいポイント♪テイクアウト対応店舗もあり、ファンなら見逃せない内容に。熱い名台詞とともに、コラボメニューを思いきり堪能して♡ 前期