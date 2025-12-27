◇第93回全日本スピードスケート選手権大会 女子1000m(27日、長野市エムウェーブ)全日本スピードスケート選手権大会の競技2日目が行われ、「女子1000m」では郄木美帆選手が優勝しました。郄木選手は、10組目で登場しアウトレーンスタート。同組のインスタートは、前日に行われた女子500mで敗れた吉田雪乃選手でした。レースは郄木選手が1分14秒53で先にフィニッシュし全体1位。吉田選手は1分14秒66で2位となりま