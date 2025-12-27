お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が26日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。「アナウンサーの結婚」をめぐり、”注意喚起”し、反響を呼んでいる。良ちゃんは「アナウンサーの結婚発表の一般の方を信じてはいけません」と断言。そして「年商100億以上の一般の方です。一般人ではなく一般神です」と続けた。実名などは記していない。アナウンサーが結婚発表した際や、結婚を報じられる際、相手が芸能人やスポーツ選手