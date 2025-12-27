今週は「ワクワクふれあい！もふもふ＆はちゅうるい生きものフェスタペア招待券」を3組にプレゼントします。BOSSE・ZOFUKUOKAで2025年12月13日（土）〜2026年1月12日（月・祝）まで開催中の、ワクワクふれあい！もふもふ＆はちゅうるい生きものフェスタの招待券です。応募はこちらをクリック応募の締切は1月2日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代え