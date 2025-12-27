ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの戦争の終結に向けた和平案をめぐり、領土について譲歩を迫られた場合、国民投票を実施する考えを示しました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、ゼレンスキー大統領はロシアとの戦争終結に向けた和平案をめぐり、占領された領土について譲歩を迫られた場合、国民投票を実施する考えを示しました。投票時の安全を確保するため、ロシアが少なくとも60日間の停戦に合