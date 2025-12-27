川崎市は、同市多摩区菅北浦の「菅第２公園」でカラスなど野鳥３羽の死骸が相次いで見つかり、刺激臭のある餌も残っていたとして、２５日から同公園を閉鎖したと発表した。市によると、今月８日にカラスの死骸が見つかり、２３日にはハトの死骸と、餌とみられるペットフードと食パンが見つかった。餌から異臭がしたため、市は神奈川県警多摩署に通報。２５日にもセキレイの死骸と餌とみられる油揚げや麺類などが見つかった。こ