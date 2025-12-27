２７日にサウジアラビアで開催されるボクシング世界戦興行で、ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝と対戦予定だった王者ウィリバリド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の前日計量後に体調を崩して入院したため、試合が中止となった。代替試合は行われないという。寺地は中止を受けて、自身のＸを更新。「今日の試合中止になりました。期待してくれてる方