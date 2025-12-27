◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）今年の阪神でのラスト重賞は１６頭で争われ、武豊騎手騎乗で２番人気のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は１１着に終わった。好スタートから逃げ、直線半ばまで先頭をキープしたが、最後に一気に馬群に飲み込まれてしまった。今年３月にアクアマリンＳ・３勝クラスを勝ってオープン入りすると、３か月後の函館ス