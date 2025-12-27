◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）今年の阪神でのラスト重賞は１６頭で争われ、３番人気のルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、直線でナムラクレアとの追い比べを制して勝利した。勝ちタイムは１分１９秒０で、２１年阪急杯でレシステンシアが記録した１分１９秒２を更新するコースレコード。昨年のスプリンターズＳ制覇以降は勝利がなかったが、前走の京阪杯