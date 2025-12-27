寒さ対策に欠かせない電気毛布ですが、「電気代はどのくらいかかるのか」「どれを選べば失敗しないのか」という点も気になりますよね。この記事では、電気毛布の電気代の目安をはじめ、タイプ別の選び方、安全性やお手入れのポイントを整理しながら、編集部が厳選したおすすめモデルをご紹介します！教えてくれたのは…島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅