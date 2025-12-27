ジュビロ磐田は27日、サンフレッチェ広島から期限付き移籍していたMF井上潮音(28)が完全移籍となることを発表した。井上は東京ヴェルディからヴィッセル神戸、横浜FCと渡り歩き、今季から広島に加入。7月に磐田へ期限付き移籍し、J2リーグ戦15試合の出場で1ゴールを挙げた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF井上潮音(いのうえ・しおん)■生年月日1997年8月3日(28歳)■出身地神奈川県■身長/体重169cm/63kg■経歴