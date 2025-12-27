ファジアーノ岡山は27日、セレッソ大阪からMF西川潤(23)が完全移籍加入することを発表した。神奈川県出身の西川は桐光学園高から2020年にC大阪へ加入。2022年から2023年までサガン鳥栖、2024年にいわきFCへ期限付き移籍し、2025シーズンは再びレンタルで鳥栖に所属していた。今季J2リーグ戦では35試合に出場し、6得点をマーク。また、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメン