松本山雅FCは27日、V・ファーレン長崎からGK富澤雅也(32)が完全移籍加入することが決まったと発表した。富澤は前橋育英高から法政大を経て、2016年に長崎へ入団。2022シーズンを最後に、公式戦の出場はなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK富澤雅也(とみざわ・まさや)■生年月日1993年7月14日(32歳)■出身地神奈川県■身長/体重188cm/76kg■経歴大野台SC-町田JFC-前橋育英高-法政大-長崎■出場歴J2リーグ: