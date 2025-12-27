高知ユナイテッドSCは27日、鹿島アントラーズユースのFW長疾風(18)が来季から加入することが内定したと発表した。長は今季、2種登録選手としてトップチームにも在籍。鹿島ユースでは高校年代3冠に貢献した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW長疾風(ちょう・はやて)■生年月日2007年8月17日(18歳)■出身地三重県■身長/体重167cm/62kg■経歴TK TEISUI LAVEROUG-FCグランリオ鈴鹿-鹿島ユース■コメント▽高知側「