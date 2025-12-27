【お金が逃げていく財布あるある】目指せ！お金が貯まる開運財布▶【写真で確認】財布を置くならこの場所続く物価高で「家計が不安…」と感じる人が増えています。貯金が思うようにできないと、どうしても将来が心配になりますよね。そんな今こそ、日常の中に小さな「運気の整え方」を取り入れてみませんか。今回は、開運財布にする方法や2026年の開運行動、注意すべき点について、琉球風水志のシウマさんに教えてもらいまし