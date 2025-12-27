消化器官に悪性腫瘍ができる病気の中でも非常にまれなのが「GIST（ジスト：Gastrointestinal Stromal Tumor）」です。 消化器官にできる「肉腫」のひとつで、がんに比べて発生頻度はかなり低い病気です。 GISTはしばしば胃がん・大腸がん・小腸がんなどの消化器官系のがんと混同されがちですが、がんとは違う病気と分類されています。 ここではGISTと消化器系のがんは何が違うのか、検査方法や治療法などを詳しく紹介します。